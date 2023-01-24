السعودية اليوم / عنف الجماعات المسلحة في جمهورية مالي يُهجر المدنيين واللاجئين



جنيف 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس

دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تقديم الدعم للنازحين في جمهورية مالي، الذين أجبرهم عنف وتهديدات الجماعات المسلحة الماليين المحليين على الفرار بحثاً عن الأمان.

وأوضح ممثل المفوضية في مالي محمد توريه، أن 3700 لاجيء من مالي وبوركينا فاسو فروا إلى مدينة غاو ، وهو ثالث تهجير للاجئي بوركينا فاسو في السنوات الأخيرة .

وناشدت المفوضية، المجتمع الدولي لإظهار التضامن مع النازحين في مالي، من خلال الدعم المالي العاجل لتقديم المساعدات المنقذة للأرواح .

يُذكر أنه من 31 ديسمبر الماضي، استضافت مالي أكثر من 60 ألف لاجئ، منهم 25 ألف من بوركينا فاسو .

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14:00ت م

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