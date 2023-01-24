السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يدشن مشروع الربط الشبكي الإلكتروني بين الإمارة ومحافظات المنطقة



الشعبة 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بمركز الشعبة اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية عبر الاتصال المرئي مشروع الربط الشبكي الإلكتروني بين الإمارة ومحافظات المنطقة، والذي يستهدف إلى تسهيل إرسال واستقبال المعاملات بين الإمارة والمحافظات التابعة لها، واستخدام نسخة منصة "أبشر داخلية" الموجهة لجميع منسوبي إمارة المنطقة إلى جانب توفير عدة خدمات تقنية.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية التوسع في الخدمات الرقمية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الرامية لتمكين وتسريع التحول الرقمي بكفاءة وفعالية وصولًا لضمان جودة وأداء الخدمة المقدمة وتفعيل واستثمار التقنية وتطوير الأداء والرقابة.

حضر التدشين محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني، كما شارك عبر الاتصال المرئي محافظي ورؤساء المراكز في المنطقة.

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13:55ت م

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