السعودية اليوم / محافظ التدريب التقني والمهني يستقبل السفير الإماراتي ووفداً من متدربي مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني



الرياض 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس

استقبل معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، سمو الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة ووفداً من متدربي مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في مقر الكلية العالمية لعلوم الطيران بالرياض.

ويأتي الاستقبال ضمن مبادرة مجلس التنسيق السعودي الإماراتي لتعزيز التكامل والتعاون بين الجانبين في مجال التدريب التقني والمهني ، وتبادل الخبرات والمعارف من خلال الزيارات المتبادلة للاطلاع على أهم التجارب والأنشطة والفعاليات التقنية والعلمية والتي تهدف لإثراء المتدربين والمتدربات .

وقام السفير الإماراتي ووفد من متدربي ومتدربات التدريب التقني من مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بالاطلاع على مرافق الكلية ، واستمعوا لشرح مفصل حول المناهج التدريبية والتخصصات والمبادرات وبرامج دعم الابتكارات والأنشطة، كما اطلعوا على أهم التجارب ، والتقوا بالمتدربين والمتدربات والكادر التدريبي ومشرفي الأنشطة وتم تنظيم زيارات ميدانية للمعامل والورش التدريبية وذلك لتحقيق الفائدة ونقل التجارب.

وفي نهاية الزيارة شكر السفير معالي المحافظ وأشاد بحجم الجهود المبذولة والمباركة والإنجازات التي حققتها في وقت وجيز والتي هي محل فخر واعتزاز، وشكر الكلية لاستضافة الوفد الطلابي الإماراتي في بلده الشقيق المملكة العربية

// انتهى //

13:48ت م

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الرياض 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واساستقبل معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، سمو الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة ووفداً من متدربي مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في مقر الكلية العالمية لعلوم الطيران بالرياض.ويأتي الاستقبال ضمن مبادرة مجلس التنسيق السعودي الإماراتي لتعزيز التكامل والتعاون بين الجانبين في مجال التدريب التقني والمهني ، وتبادل الخبرات والمعارف من خلال الزيارات المتبادلة للاطلاع على أهم التجارب والأنشطة والفعاليات التقنية والعلمية والتي تهدف لإثراء المتدربين والمتدربات .وقام السفير الإماراتي ووفد من متدربي ومتدربات التدريب التقني من مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بالاطلاع على مرافق الكلية ، واستمعوا لشرح مفصل حول المناهج التدريبية والتخصصات والمبادرات وبرامج دعم الابتكارات والأنشطة، كما اطلعوا على أهم التجارب ، والتقوا بالمتدربين والمتدربات والكادر التدريبي ومشرفي الأنشطة وتم تنظيم زيارات ميدانية للمعامل والورش التدريبية وذلك لتحقيق الفائدة ونقل التجارب.وفي نهاية الزيارة شكر السفير معالي المحافظ وأشاد بحجم الجهود المبذولة والمباركة والإنجازات التي حققتها في وقت وجيز والتي هي محل فخر واعتزاز، وشكر الكلية لاستضافة الوفد الطلابي الإماراتي في بلده الشقيق المملكة العربية السعودية ضمن أعمال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.// انتهى //13:48ت م0095

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