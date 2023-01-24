شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل نارية في عقد لوكا مودريتش مع النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية عن إتمام نادي النصر السعودي التعاقد مع الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، لينضم إلى صفوف العالمي في صيف 2023 القادم.

تقارير.. لوكا مودريتش ينضم إلى النصر في صيف 2023

صاحب الـ 37 عامًا الذي يتواجد ضمن أبرز نجوم الساحرة المستديرة خلال العصر الجاري، نظرًا لما يمتلكه من مستوى متميز خطف به أنظار جميع عُشاق كرة القدم في أنحاء العالم.

تفاصيل عقد لوكا مودريتش الحديد مع النصر

ووفقًا لما تداولته صحيفة "الميدان" فإن لاعب وسط ريال مدريد الإسباني سينضم إلى النصر في ميركاتو الصيف القادم بشكل مجاني، بعد انتهاء عقده مع النادي الملكي.

ووقع مودريتش مع ريال مدريد على عقد لمدة موسمين حتى 2025، ويحصل اللاعب على 81 مليون ريال في الموسم الواحد، حيث يأتي إجمالي عقده 163 مليون ريال سعودي.

أرقام لوكا مودريتش مع ريال مدريد 2022/2023

وفي سياق آخر.. شارك اللاعب في 22 مباراة مع ريال مدريد في الموسم الجاري 2022/2023، ناجحًا في إحراز خمسة أهداف والمشاركة في هدفين آخرين