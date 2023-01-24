شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقلب الطاولة على الأهلي ويشكوه إلى الفيفا.. صور والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر يناير الجاري، عن تقديم نادي الزمالك المصري شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" ضد نظيره الأهلي.

الزمالك يقسو على الأهلي وكهربا ويشكوه إلى الفيفا

وحرصت إدارة الفارس الأبيض على أن تتقدم بشكوى رسمية إلى الـ FIFA ضد الأهلي بسبب محمود عبد المنعم كهربا "نجم القلعة الحمراء الحالي، والسابق لنادي الزمالك.

وجاءت شكوى الزمالك ضد كهربا فيما يلي..

"المطالبة باستمرار إيقاف كهربا لحين سداد الغرامة والفوائد المستحقة حتى تاريخه".

وأضاف: "اعتبار النادي الأهلي مهزوما في مباراتي سموحة بكأس مصر واعتباره مهزوما في مباراته مع نادي الزمالك".

الأهلي يضرب شباك الزمالك بثلاثية نظيفة في الدوري المصري 2022/2023

وفي سياق آخر.. حقق النادي الأهلي فوزًا ثمينًا على غريمه التقليدي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز 2022/2023.

وجاءت أهداف اللقاء في الشوط التاني عن طريق كهربا، ومحمد شريف الذي تمكن من هز شباك محمد عواد حارس الفارس الأبيض بهدفين آخرين.