شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك بالدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق المارد الأحمر، مباراة النادي الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 34 نقطة، وذلك عقب فوزه الآخير أمام الزمالك بثلاثية نظيفة دون رد، بينمايتواجد البنك الأهلي في المركز السادس عشر، برصيد 12 نقطة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك

ومن المتوقع أن يعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة نظيره البنك الأهلي، في بطولة الدوري المصري،كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمود متولي، خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.