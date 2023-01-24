شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من أوكلاند سيتي قبل مواجهة الأهلي في مونديال الأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام جوردون واتسون المتحدث الرسمي لنادي أوكلاند سيتي النيوزلاندي، بالتعليق على مواجهة الفريق أمام نظيره النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي يستعد لمواجهة أوكلاند سيتي

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره أوكلاند سيتي، يوم الأربعاء الموافق 1 فبراير القادم.

وتحدث واتسون: مواجهة الأهلي صعبة علينا للغاية، هو الفريق المرشح للفوز في البطولة نظرًا لخبراته الكبيرة.

وأضاف: الأهلي لديه أكثر من 100 بطولة، سنكون ضحية أن نواجه المارد الأحمر في أول مباريات كأس العالم للأندية.

وتابع: لدينا لاعبين سينضمون للمعسكر خلال الأيام القادمة، وصلنا من نيوزلاندا منذ 3 أو 4 أيام، وهناك العديد من اللاعبين الغائبين بسببظروف عائلية، ومنذ 6 أسابيع لم نخض أي مباراة رسمية، فقط مباراة ودية وحيدة.

وأشار: هدفنا هو حصد أحد المراكز من الثالث أو الرابع، شاركنا 10 مرات في كأس العالم للأندية، ولم يكن لنا نجاح كبير، دائمًا ما نخسرفي المباراة الافتتاحية.

وأكمل: يحاول الجهاز الفني والإداري أن يعمل على تقليل الفارق مع الأهلي والمنافسين، لأن هذا مستوى مختلف من المنافسة دوليًا، الأحمريمتلك 3 ميداليات برونزية في المونديال، وهذا دليل على جودة الفريق.

واستمر: شاهدت مباراة القمة وكنت مذهولًا بأداء لاعبي الأهلي، خاصة السرعة التي يعتمدون عليها، لديهم تحولات سريعة للغاية وهذايشكل خطورة كبيرة.

واستكمل: المدير الفني لأوكلاند شاهد مباريات كثيرة للنادي الأهلي وليس مباراة الزمالك فقط، المارد الأحمر على المستوى الجماعي مُذهلللغاية، ودائمًا ما يحاولون إرسال الكرة للجزء الأمامي بشكل سريع.

وأتم: لدينا مباراة ودية يوم 25 يناير مع برشلونة، ثم يوم 27 يناير سنصل إلى المغرب للتحضير للمباراة.