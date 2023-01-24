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إغلاق طريقين بحي الفناتير في الجبيل بدءًا من السبت المقبل

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شكرا لقرائتكم إغلاق طريقين بحي الفناتير في الجبيل بدءًا من السبت المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عن إغلاق طريق 6 ما بين طريق السرات، وطريق 2 باتجاهي الشمال والجنوب بحي الفناتير.

موعد الإغلاق

وذكرت الهيئة أن الإغلاق سيتم بدءًا من يوم السبت الموافق 28 /1/ 2023 في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الأربعاء الموافق 15/ 3/ 2023.

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ونشرت الهيئة خريطة توضح الطريق المغلق والطريق السالك والطريق البديل لمستخدمي هذه الاتجاهات.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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