شكرا لقرائتكم إغلاق طريقين بحي الفناتير في الجبيل بدءًا من السبت المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عن إغلاق طريق 6 ما بين طريق السرات، وطريق 2 باتجاهي الشمال والجنوب بحي الفناتير.

موعد الإغلاق

وذكرت الهيئة أن الإغلاق سيتم بدءًا من يوم السبت الموافق 28 /1/ 2023 في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الأربعاء الموافق 15/ 3/ 2023.

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ونشرت الهيئة خريطة توضح الطريق المغلق والطريق السالك والطريق البديل لمستخدمي هذه الاتجاهات.