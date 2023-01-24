شكرا لقرائتكم وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى سيمينس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف سيمينس

وأبرزت شركة سيمينس، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سيمينس، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)