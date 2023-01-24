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أمير الرياض يطلع على إنجازات جمعية السكري

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شكرا لقرائتكم أمير الرياض يطلع على إنجازات جمعية السكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية السكري الخيرية عبدالعزيز بن سعد الحميدي وأعضاء الجمعية.

السكري

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واطلع سموه على تقرير المؤتمر العلمي السابع والتوصيات وقياس الأثر، كما تسلم تقريرًا عن أعمال الجمعية وإنجازاتها وبرامجها في الإسهام في تطوير الخدمة الطبية ودعم الأنشطة العلمية والخيرية للوقاية والعلاج من داء السكري.
وأعرب سمو أمير الرياض عن تمنياته لمنسوبي الجمعية التوفيق والنجاح في أعمالهم.
وتسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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