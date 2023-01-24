شكرا لقرائتكم 37 ألف فرصة استثمارية لـ البلدية بقيمة 7 مليارات ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن وزير الشؤون البلدية والإسكان ماجد الحقيل، عن طرح 37 ألف فرصة استثمارية بقيمة 7 مليارات ريال، بالإضافة إلى وجود 66 ألف مستثمر.

تسهيلات للبلدية

وأضاف الحقيل خلال مشاركته في جلسة حوارية في ملتقى الاستثمار البلدي، أن مجلس الوزراء خول وزير البلدية بإعطاء بعض الرسوم لتشجيع بعض الفعاليات، ومنح بعض التسهيلات للمستثمرين.

رؤية 2030

وقال الحقيل إن الاستثمارات البلدية ساهمت في تحقيق رؤية 2030، من خلال عدة محاور، وهي الارتقاء بجودة الخدمات في مدن المملكة، وتحسين المشهد الحضري، وتطوير وتنويع الفرص الترفيهية لتلبية احتياجات السكان، فضلًا عن إتاحة الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وتطوير أنشطة القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العمل.