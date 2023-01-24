شكرا لقرائتكم الجاسر: لدينا 11 شركة عالمية لتنفيذ مشروع الجسر البري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، اليوم الثلاثاء، أن هناك 11 شركة عالمية تعمل على تنفيذ مشروع الجسر البري الرابط بين شرق وغرب المملكة، والذي يعد من أكبر المشاريع ويحظى باهتمام كبير من القيادة.

مراحل متقدمة

وأوضح الجاسر خلال جلسة حوارية في ملتقى الاستثمار البلدي، أن تحالف الـ 11 شركة تقوده شركة صينية كبرى، وحاليًا يتم التفاوض على التكلفة النهائية والتمويل، لافتًا إلى وجود مسار آخر لتنفيذ المشروع في حال لم يتم الاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة لتنفيذ المشروع الذي بات في مراحل متقدمة الآن.

استثمارات ضخمة

وأضاف الجاسر أن استراتيجية النقل تتضمن استثمارات ضخمة تتجاوز 600 مليار ريال ، مُشيرًا أنه لتنفيذ هذه الاستثمارات لابد من الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، ومن بينها تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، الذي يوفر بدوره فرص جاذبة للقطاع الخاص وتفعيل استراتيجية النقل.