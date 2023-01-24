وظائف إدارية شاغرة بـ الصندوق السعودي للتنمية

الرياض - محمد الوسيري - أعلن الصندوق السعودي للتنمية بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية لحملة الشهادة الجامعية، تحت مسمى مُحلل استمرارية الأعمال.

وأوضح الصندوق السعودي للتنمية أن الشروط المطلوبة تشمل التالي:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة المخاطر) أو ما يعادلها.

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2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

3- اللغة الإنجليزية – مهارات التواصل.