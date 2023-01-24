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شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة بـ الصندوق السعودي للتنمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن الصندوق السعودي للتنمية بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية لحملة الشهادة الجامعية، تحت مسمى مُحلل استمرارية الأعمال.
الشروط المطلوبة
وأوضح الصندوق السعودي للتنمية أن الشروط المطلوبة تشمل التالي:
1- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة المخاطر) أو ما يعادلها.
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2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
3- اللغة الإنجليزية – مهارات التواصل.
المهام الوظيفية
1- المعرفة الأساسية لأساليب ومنهجيات بناء خطط استمرارية الأعمال.
2- فهم وتحديد أنواع المهام أو الأعمال ذات الحساسية العالية.
3- المساهمة في تصميم أو تطوير أو اقتراح إجراءات أو عمليات بناء خطط استمرارية الأعمال.
4- متابعة تنفيذ خطط استمرارية الأعمال.
وأضاف أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/07/11هـ الموافق 2023/02/02م، من خلال الرابط