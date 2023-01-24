السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل المواطنين بمركز شعبة نصاب



الشعبة 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بمقر مركز شعبة نصاب اليوم, المسؤولين في المركز ومديري الإدارات الحكومية وجمعًا من الأهالي.

وأشار سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى أن جولاته التفقدية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تلمس احتياجات المواطنين والتواصل المباشر معهم والوقوف على احتياجاتهم وطلباتهم.

ووجه سموّه المسؤولين بتقديم أفضل الخدمات لأهالي المركز والوصول إليهم والوقوف على احتياجاتهم، مؤكدًا أن المواطن هو الغاية الأسمى للعمل وهو المستهدف في كل برامج التنمية.

واستمع سموّه خلال الاستقبال لمطالب المواطنين ومراجعاتهم وشكاواهم التي تحظى باهتمامه.

// انتهى //

13:22ت م

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