شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رونالدو.. عقد خرافي ينتظر مودريتش فى النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش قد أتم إنتقاله إلى النصر لمدة عامين قادمين، فى الوقت الذي أكدت خلاله بعض المصادر القوية أن اللاعب وقع على عقود إنضمامه للفعل إلى العالمي بعد رحيل المهاجم الكاميروني فينيست أبو بكر مباشرة.

وكانت بعض المصادر الواردة من ريال مدريد قد أكدت أن اللاعب لن يجدد تعاقده مع الميرنجي فى الفترة المقبلة، حيث يري اللاعب أنه لن يكون قادرًا على مواصلة عروضه القوية مع الملكي، فى ظل منافسة الفريق الشرسة على جميع الألقاب، بجانب رغبته فى خوض أحدي التحديات الجديدة.



راتب مودريتش المتوقع مع النصر

وأكدت بعض المصادر الصحفية داخل النصر أن راتب مودريتش مع الفريق سيتجاوز 20 مليون يورو فى الموسم الواحد، أي ما يقاري من 100 مليون ريال سعودي، على أن يكون التعاقد مع اللاعب لمدة موسمين قادمين فقط، خاصة أن اللاعب تجاوز الأربعين من عمره.



مودريتش يرحب بعرض النصر

وأفادت التقارير أن مودريتش أبدي موافقته على عرض النصر الضخم، والذي يراه جيدًا للغاية من الناحية المادية فى نهاية مسيرته الإحترافية، إضافة أنه سيعيد مجاورته لرونالدو من جديد، بعد أن سبق لهما وأن تزاملا فى صفوف ريال مدريد لسنوات طويلة داخل الفريق.

وكان رونالدو قد أنتقل إلى النصر فى المريكاتو الشتوي الحالي لمدة عامين ونصف فى صفقة إنتقال حر، بعد أن فسخ اللاعب تعاقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي بين الطرفين.