شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة تواجه رونالدو فى النصر بسبب صديقته جورجينا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن رونالدو بصدد مشكلة جديدة فى النصر خلال الفترة الحالية، حيث أن اللاعب لم يعتاد على المأكولات العربية، كما أن صديقته جورجينا لا تجيد إعداد مثل هذه المأكولات.

وبناءًا على ذلك قرر رونالدو البحث عن شيف طعام مميز براتب شهري مجزي، حيث رصد اللاعب 4500 يورو شهريًا للشيف الجديد، أي ما يعادل 18 ألف ريال سعودي، الشئ الذي يجعل الكثير يقبلون على التقدم لتلك الوظيفة.

وفى سياق آخر، أعرب اللاعب عن سعادته بتجربته الحالية وخوضه لأولي لقاءاته مع العالمي، بعد تمكن النصر من الإستمرار على الصدارة والفوز بهدف نظيف على نظيره الإتفاق، فى مباراة شهدت مشاركة النجم البرتغالي بشكل أساسي للمرة الأولي منذ دور المجموعات بمونديال قطر الأخير.



جارسيا يشيد بظهور رونالدو الأول

وبهذا الصدد أشاد المدرب الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني للنصر، بظهور رونالدو المميز فى مباراة الإتفاق، على الرغم من غياب اللاعب عن المباريات الرسمية منذ أكثر من شهرين، ولكن ظهوره المميز أمام باريس فى موسم الرياض دفعه، للقيام بالدفع به فى المباراة الأخيرة منذ بدايتها.

وكان رونالدو قد أنتقل إلى النصر فى المريكاتو الشتوي الحالي لمدة عامين ونصف فى صفقة إنتقال حر، بعد أن فسخ اللاعب تعاقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي بين الطرفين.