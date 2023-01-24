شكرا لقرائتكم حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدورة فبراير المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، اليوم الثلاثاء، صدور نتائج الأهلية للدورة 63 لشهر فبراير المقبل.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” ، أنه يمكن التحقق من أهلية المستفيدين من خلال الدخول عبر البوابة الإلكترونية عبر الرابط هنا.

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تقديم صرف الدفعة

وفي وقت سابق، أعلن حساب متابعات الخليج 365 أنه سيتم صرف الدفعة يوم 9 فبراير لأن اليوم العاشر من فبراير هو إجازة رسمية حيث يوافق يوم الجمعة، ولذا تقرر صرف دفعة هذا الشهر بتبكير يوم الصرف.

موقف الأهلية

فيما أوضح حساب البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على موقع تويتر: في حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ 10 يناير، سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر فبراير.

تفاصيل دفعة يناير

يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والستين، وذلك بعد التوجيه الملكي والمتضمن استمرار الدعم الإضافي للمستفيدين لثلاثة أشهر حتى دفعة شهر مارس 2023م بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة بسبب ارتفاع الأسعار عالميًّا وعليه سيكون الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيسي 720 ريالًا عوضًا عن 417 ريالًا.