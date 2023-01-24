شكرا لقرائتكم الأراضي البيضاء يصدر فواتير الدورة السابعة للمرحلة الأولى بمدينة الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر برنامج “الأراضي البيضاء” فواتير الدورة السابعة للمرحلة الأولى في مدينة الرياض لعام 1444/1445هــ، داعيًا ملاك الأراضي المعنية إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

سداد قيمة الرسوم المستحقة

وأوضح البرنامج في بيان له اليوم أنه سيترتب على عدم السداد خلال المدة المحددة مخالفة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة، مشيرًا إلى أنه يمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال زيارة الموقع idlelands.housing.gov.sa.

قد يهمّك أيضاً

المبادرة بإعمار الأرض

وكان البرنامج أعلن عن إصدار الرسوم للمرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في جدة ومكة المكرمة وحاضرة الدمام، داعيًا ملاك الأراضي البيضاء في المدن الثلاث إلى المبادرة بإعمار الأرض أو سداد الرسم خلال سنة من تاريخ إصدار الرسوم، مؤكدًا أن عدم السداد خلال المدة المحددة سيترتب عليه غرامة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، وأن الأرض التي يملكها أكثر من مالك بصك واحد ستطبق عليها الرسوم وفقًا لحصة كل شريك.