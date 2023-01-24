

بريدة 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس

تمكن فريق طبي بمستشفى عيون الجواء العام من إنهاء معاناة مريض ثلاثيني كان يشكو من آلام شديدة تراوده بين الحين والآخر في منطقة البطن بسبب التهاب الزائدة.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني من ألم شديد في الجهة اليمنى للبطن، وبعد أجراء التحاليل والكشف الطبي عليه ومناظرة الأشعة تبين أن معاناته ناجمة عن حالة زائدة ملتهبة.

وبين التجمع أن الفريق الطبي في قسم الجراحة بالمستشفى قرر تنويم المريض وإجراء العملية الجراحية اللازمة له، إلا أن الفريق وأثناء تنفيذ العملية تفاجئ بوجود زائدتين في مكان واحد، كانت إحداهما مكتملة والثانية متجزئة وهي حالة نادرة الحدوث، وقد تم استخراجهما خلال العلمية الجراحية التي استغرقت ثلاث ساعات بنجاح تام ودون حدوث أي مضاعفات صحية جانبية للمريض، وقد تكللت العملية بالنجاح والله الحمد.

يذكر أن مجموع عدد العمليات الجراحية التي أجراها مستشفى عيون الجواء العام خلال العام الماضي 2022م بلغت 641 عملية متنوعة.

// انتهى //

09:43ت م

0024





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / استئصال زائدتين من مريض بمستشفى عيون الجواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.