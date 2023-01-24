السعودية اليوم / وزارة العدل تتيح إصدار تراخيص مكاتب المحاماة الأجنبية عبر بوابة ناجز



الرياض 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس

أعلنت وزارة العدل عن إتاحة خدمة تقديم طلب الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة لمكاتب المحاماة الأجنبية عبر بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية "ناجز"، بهدف رفع وتطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصول على الخدمة، يكون من خلال الدخول على بوابة "ناجز" Najiz.sa، ثم اختيار خدمة طلب رخصة مزاولة مهنة المحاماة لمكتب محاماة أجنبي، وتعبئة النماذج المخصصة لذلك، وإرفاق المستندات المطلوبة.

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08:39ت م

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