السعودية اليوم / زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب الفلبين



مانيلا 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر اليوم، مقاطعة دافاو أوكسيدنتال جنوب الفلبين.

وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن الزلزال كان على بعد 316 كيلومترا جنوب شرقي جزيرة بلوت في سارانجاني، وعلى عمق 10 كيلومترات، محذرًا من وقوع توابع للزلزال.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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08:28ت م

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