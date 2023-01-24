السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 12.262 إصابة بفيروس كورونا



سيول 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 12.262 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت البلاد أيضا تسجيل 10 حالة وفاة، لتبلغ حصيلة الوفيات 33 ألفا و245.

// انتهى //

07:11ت م

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سيول 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 12.262 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 30 مليونا و21 ألفا و18، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأضافت البلاد أيضا تسجيل 10 حالة وفاة، لتبلغ حصيلة الوفيات 33 ألفا و245.// انتهى //07:11ت م0013

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