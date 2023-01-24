

الرياض 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد: " يسرنا بمناسبتي نجاح جمهورية العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين ، وفوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بكأس البطولة ، أن نعرب لدولتكم عن أصدق التهاني ، وأطيب التمنيات بتحقيق مزيد من التقدم والنجاح لشعبكم وبلدكم الشقيق ".

// انتهى //

04:10ت م

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الرياض 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة لدولة الأستاذ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق بمناسبتي نجاح جمهورية العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين ، وفوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بكأس البطولة .وقال سمو ولي العهد: " يسرنا بمناسبتي نجاح جمهورية العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين ، وفوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بكأس البطولة ، أن نعرب لدولتكم عن أصدق التهاني ، وأطيب التمنيات بتحقيق مزيد من التقدم والنجاح لشعبكم وبلدكم الشقيق ".// انتهى //04:10ت م0010

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء العراقي بمناسبتي نجاح جمهورية العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الـ 25 .. وفوز المنتخب العراقي بكأس البطولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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