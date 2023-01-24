شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يقدم عرض رسمي لضم نجم ريال مدريد.. تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر السعودي، قدم عرضًا رسميًا لريال مدريد من أجل ضم نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات.

وكان النصر السعودي، نجح في ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، عقب فسختعاقده مع مانشستر يونايتد.

وأشار الصحفي الشهير رامون ألفاريز، أن النصر السعوذي قدم عرض لريال مدريد من أجل ضم لوكا مودريتش، خلال شهر يناير الجاري.

وأوضح أن العرض المُقدم من النصر لريال مدريد، عقده مدته عامين، مقابل 40 مليون يورو، وإن وافق اللاعب سيحصل على 20 مليون يوروفي الموسم الواحد.

وأكد أن مسؤولي النصر السعودي، تحدثوا إلى مودريتش، وأن الفريق يرغب في ضم العديد من النجوم لتشكيل فريق قوي.

ولم يتوصل مودريتش لإتفاق مع ريال مدريد من أجل تجديد عقده، الذي سوف ينتهي في نهاية صيف 2023 القادم.

ويحق لـ مودريتش التفاوض مع أي نادي يريده، للانتقال إليه في صفقة انتقال حر.