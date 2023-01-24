

القاهرة 2 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس

اعتمد اجتماع الدورة (26) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، الإستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات التي تشمل 5 محاور هي: "الأطر الإستراتيجية الوطنية والإقليمية والدولية"، و"البنية التحتية والبيئة القانونية"، و"الاقتصاد الرقمي والتوظيف والتجارة"، و"التحول الرقمي وسياسات الإدماج الاجتماعي"، و "السياسات الثقافية والإعلامية".

وتناول الاجتماع الذي نظمته الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، في القاهرة مساء الاثنين، نتائج كل من الاجتماع (42) للجنة العربية للبريد، والاجتماع (50) للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، كما تم اعتماد تقرير وتوصيات الدورتين (50) و (51) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات.

واتفق الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في اجتماعهم، على تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في دورته المقبلة، لتكون دولة الإمارات رئيساً للمكتب التنفيذي، والأردن نائباً لرئيس للمكتب التنفيذي، واختيار القدس عاصمة عربية رقمية لعام 2023م.

// انتهى //

01:54ت م

0006





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اعتماد الإستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات في اجتماع الدورة (26) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.