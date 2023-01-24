بلقرن تعرف زوار قمم بفنونها الأدائية

تسعى فرقة «بلقرن» الأدائية عبر مشاركتها في مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية، إلى تعريف الزوار والسياح وسكان منطقة عسير على الفنون الأدائية التي تشتهر بها محافظة بلقرن، والتي تحمل دلالات ومعاني وموروثا في غاية القدم.

وذكر رئيس فرقة بلقرن صالح القرني أن فرقته تشارك في مهرجان قمم الذي تنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية في نسخته الثانية بفنون عدة، تتضمن فن «العرضة» و«المدقال» و«اللعب» و«الخطوة».

وأبان أن لكل فن أداؤه الخاص، حيث يتضمن «المدقال»، استعراضا بأداة قديمة تسمى «القبسون» أو «المقاميع»، بينما تقوم العرضة على إيقاع آلة الزير، ومحاورة بين شاعرين أو أكثر، والخطوة واللعب من الفنون ذات الخطوات السريعة، ويغلب على أشعارها الغزل.

وتعد فنون بلقرن الأدائية عريقة وقديمة جدًا، تمرس أهلها على إحيائها في المناسبات والأفراح، ويسعون إلى غرسها لدى الأجيال الشابة من خلال تعليمهم ودعوتهم إلى المشاركة فيها.

يذكر أن مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية يواصل فعالياته حتى يوم الجمعة، وسجل مشاركة 14 فرقة محلية و16 فرقة دولية، ستقدم في مواقع المهرجان السبعة نحو 32 لونًا أدائيًا جبليًا، والعديد من الفعاليات الثقافية الموجهة لكافة أفراد العائلة.