تصحيح 200 سجل لموظفي القطاع العام - #عاجل

كشف تقرير لوزارة الموار البشرية، تصحيح 200 سجل لموظفي القطاع العام في الدولة من اجل رفع مستوى جودة البيانات الوظيفة، وأوضح سجل المنجزات الاستراتيجية للقطاعات 2022، بأنه تمت مطابقة نحو 15 ألف سجل لخريجي جامعة الحدود الشمالية، وعكس 394 عملية في سجلات الوزارة لموظفي الخطوط الجوية في النظام المركزي بهدف رفع مستوى جودة البيانات الوظيفية والتي تستهدف موظفي القطاع العام، كما جاء ضمن الإنجازات مطابقة ما يزيد عن 2445 ألف سجلًا وظيفيًا لجامعة الإمام محمد بن سعود، من خلال تعزيز التحول الرقمي للوزارة، وتم إطلاق 99 مؤشرًا وتقريرًا ومحركات بحث ذكية ضمن الإدارة العامة للتحليل الذكي.

تبادل البيانات

وعملت الوزارة على دعم مؤشرات وتقارير نظام المستودعات وهي لوحات تفاعلية تقدم تحليلات ومؤشرات متقدمة لتعزيز القدرة لطلبات احتياج المستودعات الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بكافة فروعها، أيضًا عملت على بناء مجموعة من التقارير التحليلية للمؤشر ولوحات القياس لتعزيز التعاون وتبادل البيانات مع كل من المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة المالية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لتعزيز لمستوى الرقمنة والذكاء في الوزارة.

رسائل توعوية

تم إطلاق رسائل توعوية ضمن حملة «خلك واعي» للتوعية بأمن المعلومات بحيث تسهم الحملة في رفع مستوى الوعي لدى منسوبي الوزارة وتعريفهم بأبرز الممارسات الأمنية والتي تخدم مبادرة رفع قدرات الأمن السبراني، كذلك أطلقت إدارة التحليل الذكي ودعم القرار لوحات مؤشرات وتقارير المحرك الذكي للتأشيرات الصادرة بما يقارب 12 محرك مؤشر و3 تقارير بالإضافة إلى 19 محرك بحث ذكي وهي لوحة تفاعلية تقدم تحليلات ومؤشرات متقدمة لتعزيز القدرة التحليلية عن التأشيرات الصادرة حسب حالتها أو نوعها كما تحتوي اللوحة على تفاصيل التأشيرات الصادرة حسب المنشآت - منشأت، الجنسيات، المنشآت والمهن والتي يتم استعراضها على شكل بيانات خام بواسطة محرك بحث ذكي للاستعلام باء على المحددات المدخلة.

رقمنة وتقارير تحليلية

- رفع مستوى الرقمنة والذكاء الاصطناعي

- تعزيز مستوى توافر البيانات وإتاحتها

- التعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية

- توفير بيانات إعداد المتقاعدين الحكوميين لخمس سنوات

- تعزيز قدرات الموظفين التحليلية البيانات