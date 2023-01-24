وصفتي تلغي صيدليات مستشفيات ومراكز الصحة - #عاجل

بدأت العديد من المراكز والتجمعات الصحية بالمناطق التوسع في اعتماد «وصفتي» لصرف الدواء من خلال الخدمة الإلكترونية المتطورة التي استحدثتها وزارة الصحة لصرف الدواء من خلال ربط المستشفيات والمراكز الصحية الأولية بالصيدليات المجتمعية للتيسير على المريض في استلام الدواء من أقرب صيدلية مجتمعية مجانًا.

الصيدليات المجتمعية

يأتي ذلك الإجراء للاستغناء مستقبلا عن الصيدليات في المراكز الأولية والمستشفيات والإبقاء على الصيدليات الخاصة لصرف الأدوية للمنومين، ويتم صرف الدواء عبر وصفتي للمريض والمراجعة للصيدليات المجتمعية المخصصة من خلال رسائل نصية تصل على هاتف المريض لصرفه، كما تشمل وصفتي على مبادرات عدة منها التوصيل المنزلي وإعادة إصدار الوصفات الطبية لذوي الأمراض المزمنة.

سلسلة الإمداد

ويعتمد توريد الأدوية للمنشآت الصحية من أحد الشركات الوطنية «نبكو» التي تقوم بالخدمات اللوجيستية ونقل وتخزين المنتجات من المورد إلى العميل النهائي، وإدارة سلسلة الإمداد لتشغيل المرافق الطبية بكفاءة ونقل الامدادات الطبية إلى الجهات الصحية الحكومية، في حين من المتوقع أن النقل بين المستودعات المركزية للشركة وبين القطاع الصحي بالمدن سيتم عبر وسائل النقل المختلفة على مدار الساعة إضافة إلى التوريد الدائم عبر قطار الحرمين والشاحنات المهيأة لنقل الإمدادات بين المستودع المركزي للمنطقة الغربية في محافظة رابغ والمنشآت الصحية بالمدينة المنورة.

وتعد خدمة وصفتي هي إحدى خدمات الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية بإشراف من وزارة الصحة في المملكة، وأُطلقت خدمة وصفتي لتسهم في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها عبر ربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات المجتمعية ليكون الدواء متوفر في كل مكان وبأي وقت مجانًا.

في حين تهدف وصفتي إلى تلافي الأخطاء الطبية التي تنتج من الكتابة الخطية وإمكانية صرف الأدوية من مواقع مختلفة جغرافيا بالمملكة، وتوفير خيار إعادة الصرف لمرضى الأمراض المزمنة وتحقق تلقائي من تعارض الأدوية والأدوية الحساسة للمستفيد إضافة إلى إمكانية التواصل المباشر بين الصيدلي والطبيب والحد من تكرار صرف الأدوية للمريض جراء مراجعته أكثر من مركز كذلك تنبيهات بالرسائل النصية لحالة الوصفة الإلكترونية والاطلاع على الوصفات السابقة والتعليمات الطبيب في أي وقت.

محظورات على الصيدليات المجتمعية

- طلب مقابل مالي من المريض لصرف الأدوية.

- اقتراح اسم تجاري للمستفيد خارج القائمة المحددة والمعتمدة

إرجاع الأدوية المصروفة تحت أي بند.

- طلب صورة من هوية المريض

- أي تصرف سلبي يؤثر على ثقة المريض بالجهة التي حررت الوصفة الطبية

- تمكين فنيي الصيدلية من صرف المستحضرات دون إشراف