شكرا لقرائتكم خبر عن لوكا مودريتش على أعتاب النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية ان مجلس إدارة نادي النصر السعودي حسمت التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة القادمة.

النصر السعود يتعاقد م لوكا مودريت



وأكدت التقارير أن مجلس إدارة نادي النصر السعودي حسمت التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش خلال الفترة القادمة.

واتفق مجلس إدارة نادي النصر السعودي مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش على كافة التفاصيل من أجل الإنضمام إلى النادي السعودي.

وسوف ينضم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي لوكا مودريتش إلي نادي النصر السعودي في الصيف القادم مجانًا بعد انتهاء عقده مع المرينجي.



والجدير بالذكر ان نادي النصر السعودي نجح منذ قبل في التعاقد مع لاعب نادي ريال مدريد السابق كرستيانو رونالدو.