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الإطاحة بـ 5 مواطنين سرقوا صرافًا آليًّا وسطوا على 3 محال

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شكرا لقرائتكم الإطاحة بـ 5 مواطنين سرقوا صرافًا آليًّا وسطوا على 3 محال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية القبض على 5 أشخاص؛ لارتكابهم حوادث جنائية.

تفاصيل الواقعة

وأوضحت الشرطة، خلال تغريدة على الحساب الرسمي للأمن العام بموقع تويتر، أن شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية قبضت على 5 مواطنين لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في محاولة سرقة جهاز صراف آلي بمدينة العيون بسحبة من موقعة، والسطو على 3 محال تجارية، بمحافظة الأحساء وسرقة أموال منها باستخدام مركبتين مسروقتين من مدينة الدمام (تم استردادهما).

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تم إحالتهم للنيابة

وأشارت الشرطة إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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