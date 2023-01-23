السعودية اليوم / "الصحة العالمية" بحاجة إلى 2.5 مليار دولار لمساعدة المحتاجين



جنيف 2 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس

أطلقت منظمة الصحة العالمية اليوم نداءً طارئاً لحشد 2.54 مليار دولار بهدف تقديم المساعدة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم ممن يواجهون حالات طوارئ صحية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس :" إنه يتطلب هذا التلاقي غير المسبوق للأزمات استجابة غير مسبوقة، ويواجه مزيدٌ من الناس أكثر من أي وقت مضى خطر الإصابة الوشيك بالمرض والمجاعة ويحتاجون إلى المساعدة".

يذكر أنه في العام الماضي ارتفع عدد المحتاجين إلى الإغاثة الإنسانية بمقدار 25 بالمئة تقريباً -حسب المنظمة- بسبب ما يُسمى حالات الطوارئ الصحية المداخلة؛ مثل الفيضانات في باكستان وانعدام الأمن الغذائي عبر منطقتي الساحل والقرن الأفريقي والحروب.

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