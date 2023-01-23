السعودية اليوم / جامعة الدول العربية تشيد بجهود المهندس المبدل والمهندس القرشي في تعزيز العمل العربي الرقمي المشترك



القاهرة 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس

أشادت جامعة الدول العربية خلال أعمال الدورة الـ 26 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الذي عقد اليوم في مدينة القاهرة، بجهود نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لقطاع الاتصالات المهندس عبدالله المبدل، ومدير عام الشؤون الدولية المهندس منصور القرشي؛ نظير قيادتهم العمل العربي في الاتحاد الدولي للاتصالات.

ورأس المهندس عبدالله المبدل الفريق العربي للتحضير للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، فيما رأس المهندس منصور القرشي الفريق العربي للتحضير للمنتدى العالمي لسياسات

الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك الفريق العربي للتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، كما يرأس أيضا المجموعة العربية في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، وشغل منصب نائب رئيس الفريق العربي للتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين.

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