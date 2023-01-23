السعودية اليوم / رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يستقبل سفير مملكة بلجيكا



الرياض 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس

استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التعاون في المجال الإعلامي بين البلدين.

ونوه غرايكور خلال اللقاء بحجم التطورات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، ومنها المجال الإعلامي، وما تشهده هيئة الإذاعة والتلفزيون من قفزات تطويرية في مجال عملها, داعيا لزيادة تبادل الخبرات في المجالات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك.

وفي نهاية اللقاء قدم الرئيس التنفيذي هدية تذكاريه بهذه المناسبة.

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الرياض 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واساستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية محمد بن فهد الحارثي، في مقر الهيئة مساء أمس الاثنين، سفير مملكة بلجيكا لدى المملكة باسكال غرايكور.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التعاون في المجال الإعلامي بين البلدين.ونوه غرايكور خلال اللقاء بحجم التطورات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، ومنها المجال الإعلامي، وما تشهده هيئة الإذاعة والتلفزيون من قفزات تطويرية في مجال عملها, داعيا لزيادة تبادل الخبرات في المجالات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك.وفي نهاية اللقاء قدم الرئيس التنفيذي هدية تذكاريه بهذه المناسبة.// انتهى //00:06ت م0001

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