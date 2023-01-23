السعودية اليوم / إضراب لعمال الإسعاف في إنجلترا وويلز بسبب ضعف الرواتب



لندن 1 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس

أضرب عمال الإسعاف في إنجلترا وويلز اليوم بسبب استمرار الخلاف مع الحكومة حول الأجور، حيث صرحت أربعة عشر نقابة أخرى تضم نحو مليون عضو من عمال خدمة الصحة في إنجلترا عن عدم رغبتهم في مواصلة التفاوض حول زيادة الأجور للعام المالي القادم ما لم يتم تحقيق المطالب الحالية.

وأعرب وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي، عن أسفه العميق لاتخاذ نقابات خدمة الإسعاف الطبي تلك الخطوة، مبيناً أنه سيواصل الحوار مع النقابات من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة.

يذكر أن بريطانيا تشهد هذه الأيام موجة احتجاجات قوية لعمال القطاع العام بسب ارتفاع معدل التضخم في البلاد بوتيرة عالية؛ مما أثر بشكل مباشر على دخل الأسر.

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23:50ت م

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