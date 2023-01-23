السعودية اليوم / مصرع ثلاث عسكريين في تحطُّم مروحية بالجزائر



الجزائر 1 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس

أدَّى تحطُّم مروحية عسكرية من طراز (إم أي171-) خلال مهمة تدريبية بضواحي العطاف بولاية عين الدفلى شمالي الجزائر إلى مصرع طاقمها.

وأوضحت "الدفاع الجزائرية" في بيان اليوم، أن الحادث الأليم أسفر عن وفاة ثلاثة عسكريين كانوا على متنها.

وأمر رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة، بفتح تحقيق لتحديد أسباب وظروف هذا الحادث.

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23:03ت م

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