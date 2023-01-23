شكرا لقرائتكم 150 ريالًا غرامة ترك السيارة مفتوحة بعد مغادرتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الأمن العام: إن ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها يعد مخالفة مرورية.

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عقوبة مالية

وأوضح الأمن، في تغريدة على موقع تويتر، العقوبة المقررة على تلك المخالفة، بأنها عقوبة مالية تتراوح من 100- 150 ريالًا.

يأتي ذلك ضمن حملة مرورية تحت شعار الوقاية أمان، لنشر الوعي بين المواطنين بشأن السلامة العامة.

جهود مستمرة

على صعيد آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور في وقت سابق، ضبط الدراجات الآلية المخالفة، تمكنت من ضبط 383 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح الحساب الرسمي للمرور عبر موقع تويتر، أن ضبط الدراجات المخالفة يأتي في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.