شكرا لقرائتكم جولة بمعرض الرياض للفضاء بعدسة “المواطن”: رحلة علمية بطرق ترفيهية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تحتضن مدينة الرياض فعاليات معرض الرياض للفضاء، في مقر واحة الملك سلمان للعلوم بحي الرائد على طريق الملك عبدالله، وذلك تحت شعار الإنسان والفضاء، حيث تمتد لـ30 يومًا حتى 20 فبراير 2023م.

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رحلة علمية بطرق ترفيهية

ويُقام المعرض بتنظيم الهيئة الملكية لمدينة الرياض بشراكة مع وزارة التعليم والهيئة السعودية للفضاء ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وواحة الملك سلمان للعلوم، بهدف تقديم رحلة علمية بطرق ترفيهية تسهم في إثراء الحياة الثقافية في أوساط سكان وزوار المدينة، وإيجاد منصة علمية جديدة تجمع المهتمين في مجال علوم الفضاء من رواد وباحثين ومواهب؛ وذلك بهدف خلق فرص جديدة تتواءم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

تجارب تعليمية وتفاعلية حية

ويقّدم المعرض تجارب تعليمية وتفاعلية حية، تمكّن الزوار بمختلف فئاتهم العمرية من التعرف على علوم الفضاء بشكل مباشر من خلال 8 محطات للتجارب المختلفة، تزخر بالمعلومات الفريدة حول استكشاف تطور علم الفلك، وعلم الكونيات، وعدد من النظريات العلمية الحديثة حول طبيعة الكون، من خلال استخدام ألعاب تعليمية ممتعة، وأجهزة محاكاة تفاعلية، وتقنيات تستخدم لدراسة الكون مثل: التلسكوب، والأقمار الصناعية وغيرها، بالإضافة لتنظيم دورات تفاعلية لكافة الفئات والتي توّضح أسرار الفضاء وعلومه واكتشافاته.