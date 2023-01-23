شكرا لقرائتكم خبر تفعيل الاستراتيجيات والعمليات الإدارية لتحقيق رضا الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصت دراسات استعرضها الملتقى 22 لأبحاث الحج و العمرة، أمس، بتوجيه كل الاستراتيجيات والعمليات الإدارية نحو الفاعلية لتحقيق رضا الحجاج، وزيادة فاعلية الحوكمة المستدامة في تحسين تجربة ضيف الرحمن، وتعزيز مستويات الوعي حول دور الحوكمة في رفع معايير جودة الأعمال وكفاءتها وسلامتها.

وواصل الملتقى، الذي تنظمه جامعة أم القرى، ممثلة في معهد خادم الحرمين الشَّريفين لأبحاث الحجِ والعمرة، أمس، جلساته العلمية، بعقد الجلسة الرابعة التي تضمنت ورقة علمية بعنوان أنظمة ضبط العلاقات بين أصحاب المصلحة وأثرها في تميز تجربة الضيف ( الخطة التنفيذية المتكاملة). وأكد وكيل معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة للتطوير والجودة الدكتور هاني الضبيب، أهمية رفع مستوى التكامل بين الجهات، وسهولة متابعة الخطط المنفذة وغير المنفذة، وتحقيق أقصى رضا لضيوف الرحمن، وزيادة كفاءة اقتصاديات التشغيل، وتوفير الموارد العامة. ومعالجة مواطن الضعف والخلل، قبل وأثناء وبعد الموسم. ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم.

ثم تحدث نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف لقطاع المصارف وخدمات الأوقاف عبد الرحمن العقيل، حول «الاستدامة وأثرها في تحقيق تجارب متميزة لضيوف الرحمن»، وعن المفاهيم المعاصرة في الاستدامة، وأبرز المنتجات المالية لنحقق الاستدامة، وأثر الاستدامة في تطوير أداء المنظمات، والإسهام في التحديات التي تواجه المنظمات لتحقيق الاستدامة، ودور الاستدامة في تعظيم الأثر واستدامته، ونماذج مقترحة لتحقيق الاستدامة وفق أفضل الممارسات في تحسين تجربة ضيوف الرحمن.

نوقشت أمس ضمن الملتقى العلمي الـ22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة الذي تنظمه جامعة أم القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة تحت شعار «نحو تجربة مميزة لضيوف الرحمن جلسة بعنوان «تجربة الضيف بين الواقع و المأمول»، ورقة علمية بعنوان «نحو تحقيق احتياجات ضيفات الرحمن «تناولت تحديد احتياجات العنصر النسائي من ضيوف الرحمن ومتطلباتها؛ لأداء المناسك بيسر وسهولة ورصد واقع الخدمات الحالية المقدمة من الجهات المعنية للمرأة بالتحديد، وإبراز جهود الدولة، وما سخرته في تيسير أداء المناسك للمرأة، ورقمنة احتياجات المرأة الحاجة والمعتمرة وتوفير رحلة إرشادية ذكية تساعدها على أداء الشعائر الدينية بشكل صحيح دون أخطاء.

ثم قدم ‏رئيس قسم البحوث البيئية والصحية بالمعهد الدكتور ماجد بامقا ورقة علمية بعنوان «المخيمات والمباني المستدامة»، تهدف إلى تحفيز مسؤولي المخيمات للوصول لأفضل معايير الاستدامة البيئية.

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