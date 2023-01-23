شكرا لقرائتكم خبر منفذ جديدة عرعر يستقبل 100 ألف معتمر عراقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل منفذ جديدة عرعر في منطقة الحدود الشمالية 100 ألف معتمر من القادمين برا من جمهورية العراق منذ بدء موسم العمرة حتى أمس الأول، من خلال منظومة خدمات رقمية وخدمية لتقديم أفضل التسهيلات الجمركية ضمن إجراءات سهلة وميسرة تضمن تقديم الخدمات بجودة عالية وإثراء تجربة المعتمرين الدينية والثقافية من خلال تهيئة المواقع الدينية والتاريخية بالمملكة لزيارتها، وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وعبر عدد من المعتمرين العراقيين عن شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن على الدوام، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج، مشيدين بالتسهيلات والخدمات التي قدمت لهم في منفذ جديدة عرعر البري. وقدم المعتمر فرج العيساوي شكره لكل من أسهم في خدمة ضيوف الرحمن، وفي مقدمتهم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما قدموه وبذلوه لخدمة جميع المعتمرين. وأعرب حسين علي غادي عن سروره وفرحه بما أنعم الله به من أداء العمرة، منوها بما لمسوه من خدمات متكاملة سائلا الله تعالى أن يجزي قيادة هذه البلاد خير الجزاء.

كانت هذه تفاصيل خبر منفذ جديدة عرعر يستقبل 100 ألف معتمر عراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.