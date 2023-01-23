شكرا لقرائتكم خبر الشورى يوافق على مشروع لتعليم اللغة الصينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الشورى أمس بالتصويت على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية لتعليم اللغة الصينية، وذلك بعد أن قدمت لجنة التعليم والبحث العلمي تقريرها بشأن مشروع مذكرة التعاون تلته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري.

كما وافق المجلس خلال الجلسة على انضمام المملكة إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح، وذلك بعد أن قدم رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ناصر الدغيثر تقرير اللجنة.

عقب ذلك صوت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في المملكة، والقيادة العامة لقوة دفاع البحرين في مملكة البحرين في مجال الخدمات الأكاديمية والطبية والتدريبية والبحثية، حيث جاءت موافقة المجلس بعد أن قدمت رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري تقرير اللجنة ورأيها بشأن مشروع مذكرة التفاهم.

موافقات:

