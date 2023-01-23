الشورى يوافق على مشروع لتعليم اللغة الصينية

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كما وافق المجلس خلال الجلسة على انضمام المملكة إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح، وذلك بعد أن قدم رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ناصر الدغيثر تقرير اللجنة.عقب ذلك صوت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في المملكة، والقيادة العامة لقوة دفاع البحرين في مملكة البحرين في مجال الخدمات الأكاديمية والطبية والتدريبية والبحثية، حيث جاءت موافقة المجلس بعد أن قدمت رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري تقرير اللجنة ورأيها بشأن مشروع مذكرة التفاهم.
موافقات:
- الموافقة على مشروعي اتفاقيتين للتعاون الأمني، ومجال قدوم الحجاج بين حكومتي المملكة وبنجلاديش عقب تقديم لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية تقريرها أمام المجلس تلاه رئيس اللجنة اللواء منصور التركي.
- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة، ومكتب المدعي العام في طاجيكستان في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والجرائم ذات الصلة (الجرائم الأصلية)، حيث جاء قرار المجلس بعد أن استعرضت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تقريرها المتعلق بمشروع مذكرة التفاهم، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
- وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة، ومكتب النائب العام ووزارة العدل في جامبيا، حيث اتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تقريرها المتعلق بمشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة، ووزارة الإعلام والثقافة في الكويت للتعاون في مجال السياحة، وذلك بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن مشروع المذكرة تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر.
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