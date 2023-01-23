شكرا لقرائتكم خبر 8 محطات فريدة لعلوم الفضاء بواحة الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مضيفا تجارب تفاعلية تحت شعار «الإنسان والفضاء»، انطلق في مقر واحة الملك سلمان للعلوم أمس الأول «معرض الرياض للفضاء»، ويمتد لـ29 يوما.

ويهدف المعرض الذي تنظمه الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالشراكة مع وزارة التعليم والهيئة السعودية للفضاء ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وواحة الملك سلمان للعلوم، لتقديم رحلة علمية بطرق ترفيهية تسهم في إثراء الحياة الثقافية في أوساط سكان وزوار المدينة، وإيجاد منصة علمية جديدة تجمع المهتمين في مجال علوم الفضاء من رواد وباحثين ومواهب وذلك بهدف إيجاد فرص جديدة تتواءم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

ويضيف المعرض تجارب تعليمية وتفاعلية حية، تمكن الزوار بمختلف فئاتهم العمرية من التعرف على علوم الفضاء بشكل مباشر من خلال 8 محطات للتجارب المختلفة، تزخر بالمعلومات الفريدة حول استكشاف تطور علم الفلك، وعلم الكونيات، وعدد من النظريات العلمية الحديثة حول طبيعة الكون، من خلال استخدام ألعاب تعليمية ممتعة، وأجهزة محاكاة تفاعلية، وتقنيات تستخدم لدراسة الكون مثل: التلسكوب، والأقمار الصناعية وغيرها، بالإضافة لتنظيم دورات تفاعلية لكافة الفئات التي توضح أسرار الفضاء وعلومه واكتشافاته.

يذكر أن معرض الرياض للفضاء، يتم العمل فيه جنبا إلى جنب مع الشركاء والمؤسسات التعليمية كافة لتسهيل إجراءات الزيارات طيلة فترة المعرض، حيث يفتح أبوابه يوميا خلال الفترة من 10 صباحا وحتى الـ10 مساء، ويمكن للزوار حجز التذاكر عبر الموقع الرسمي.