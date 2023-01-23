رفع وعي الطلاب والطالبات بمخاطر المخدرات

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وتسعى وزارة التعليم خلال مبادرة «نبيه» للتعليم العام التي شارك في المرحلة الأولى منها نحو 235743 طالبا وطالبة في 3364 مدرسة، إلى رفع وعي طلاب المرحلة الثانوية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، والإسهام في حمايتهم، إلى جانب تعزيز القيم والمهارات والسلوك الإيجابي والثقة بالنفس لدى الطلاب، بما يساعدهم في اتخاذ القرار وحل المشكلات.وتنفذ وزارة التعليم كثيرا من الورش التوعوية التي تأتي متزامنة مع مبادرة «نبيه»، وذلك لتدريب الطلاب على المهارات الحياتية، وتأهليهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم وتحقيق طموحاتهم، وفقا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، ومستهدفات رؤية 2030.
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