رفع وعي الطلاب والطالبات بمخاطر المخدرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لرفع وعي الطلاب والطالبات بمخاطر المخدرات أطلقت وزارة التعليم، ممثلة في الإدارة العامة للتوجيه الطلابي بوكالة التعليم العام، المرحلة الثانية من مبادرة «نبيه» للتعليم العام، التي تستمر حتى 6 فبراير 2023 في مدارس التعليم العام، بهدف تعزيز مهارات التفكير الناقد لدى الطلاب والطالبات.

وتسعى وزارة التعليم خلال مبادرة «نبيه» للتعليم العام التي شارك في المرحلة الأولى منها نحو 235743 طالبا وطالبة في 3364 مدرسة، إلى رفع وعي طلاب المرحلة الثانوية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، والإسهام في حمايتهم، إلى جانب تعزيز القيم والمهارات والسلوك الإيجابي والثقة بالنفس لدى الطلاب، بما يساعدهم في اتخاذ القرار وحل المشكلات.

وتنفذ وزارة التعليم كثيرا من الورش التوعوية التي تأتي متزامنة مع مبادرة «نبيه»، وذلك لتدريب الطلاب على المهارات الحياتية، وتأهليهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم وتحقيق طموحاتهم، وفقا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، ومستهدفات رؤية 2030.