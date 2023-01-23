شكرا لقرائتكم خبر مبادرة «وعيك يهمنا» تعزز التقيد بالمعايير والقواعد السوقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن الشراكة المجتمعية نفذت أمانة المنطقة الشرقية المرحلة الثانية من مبادرة «وعيك يهمنا» بمحافظة الخفجي، حيث وزعت المنشورات التوعوية على المنشآت التجارية، بمشاركة 20 متطوعا ومتطوعة.

وتهدف المبادرة إلى التأكد من التزام المنشآت التجارية بالتقيد بالمعايير والقواعد السوقية، إضافة إلى تثبيت ملصق توعوي على واجهة المنشأة، والتي تعنى بقياس رضا العملاء عن جودة الخدمات المقدمة لهم.

وتضمنت المبادرة الكشف على نحو 92 منشأة، خلال خطة تعمل عليها الأمانة في توزيع المراقبين والمتطوعين على مجموعات، لتشمل جميع المنشآت خلال المبادرة.

من جهة أخرى، فرغت الأمانة من تنفيذ ممشى العليا بمحافظة الخبر، البالغ مساحته نحو 6600 م2، وذلك ضمن خططها الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتعزيز معايير جودة الحياة في الخبر، وتوفير أرقى مستويات الحياة والبيئة، والمرافق الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع وتلبي احتياجاتهم.

ويتضمن الممشى الذي يبلغ طوله 600م، ويتجاوز عرضه 11م، أكثر من 300 شجرة على امتداد الممشى، و20 ألف زهرة، إضافة إلى كراسي للجلوس، وإنارة ذات طابع جمالي.

فيما كثفت الأمانة أعمال التشجير والزراعة في الميادين والشوارع الرئيسة والفرعية في محافظة القطيف، وتهيئة الحدائق وممرات المشاة، خلال زراعة 24 ألف شجيرة متنوعة، وذلك ضمن مبادرة السعودية الخضراء، وجهودها لتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت أن الأعمال المنجزة والجارية في المحافظة، تشمل تشجير وزراعة شارع المحمدي في العوامية بطول 1700م، والشوارع الفرعية بـ280 من أشجار اللبخ، وشارع القدس بـ1500 شجيرة من نوع الجهنمية، مع استكمال زراعة شجيرات متنوعة من الرغل، والأرسين، والجهنميات في شارع الخليج العربي، وتجديد عدد من المسطحات الخضراء في الحدائق بمساحة 17 ألف م2.

وأفادت بأن أعمال الزراعة استهدفت زيادة الرقعة الخضراء، ورفع مستوى التجميل والتحسين في مجال تشجير الشوارع والحدائق والواجهات البحرية، والتقاطعات في مختلف المواقع بالقطيف.