إصلاح جبين مكسور لمريض بجراحة ثلاثية الأبعاد

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وبين الفريق العلاجي للحالة أنه بعد إجراء العملية تم نقل المريض إلى قسم التنويم لإكمال مراحل المتابعة العلاجية مع الفرق التمريضية حتى تماثل للشفاء ويتم متابعته في العيادات الخارجية من خلال مواعيد متفرقة.وأكدت التجمع الصحي بمكة المكرمة أن فكرة هذه التقنية تتلخص بأخذ صور الأشعة المقطعية وتحويلها إلى مجسمات ثلاثية الأبعاد ومن ثم طباعتها وتركيبها في المنطقة المصابة لدى المريض ليتسنى إجراء العملية على المجسم المطبوع قبل العملية على المريض، تجنبا للأخطار غير المتوقعة.
قسم جراحة الوجه والفكين أجرى 75 عملية نوعية العام الماضي شملت:
- أورام الرأس والرقبة.
- ترميم الوجه والفكين.
- جراحة الفكين التقويمية.
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