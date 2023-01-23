يوبيل ذهبي لإعلام جامعة الملك سعود

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وتجول في المعرض المصاحب الذي يحوي نماذج من مقتنيات القسم، وأجنحة تحكي قصص البدايات والطموحات والنجاحات التي تم تحقيقها، وكان من ثمارها الأعداد الكبيرة لأبناء الوطن من الخريجين والخريجات، الذين شقوا طريقهم باقتدار في المشهد الإعلامي، ويتبوؤون اليوم مراكز إعلامية مهمة في كثير من القطاعات.وقُدمت خلال برنامج الاحتفالية بـ»اليوبيل الذهبي» لقسم الإعلام في قاعة حمد الجاسر، عدد من الكلمات، ثم فيلم وثائقي عن قسم الإعلام، إضافة إلى قصيدة شعرية.
وعقدت ضمن البرنامج المصاحب للاحتفالية ندوة بعنوان: «التجربة السعودية في تدريس الإعلام.. الواقع والصناعة»، شارك فيها الدكتور فهد الطياش، والدكتور إبراهيم البعيز، كما يشهد البرنامج اليوم ندوة بعنوان: «من تجاربهم»، تشارك فيها عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام الدكتورة وعد عارف، والدكتور عبدالملك الشلهوب، والدكتور تركي العيار.
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