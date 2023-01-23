أغان فلكلورية وطنية بمهرجان قمم الدولي

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وستقدم الأوركسترا والكورال الوطنية السعودية خلال مشاركتها في الحفل، مجموعة من الأغاني الفلكلورية الوطنية التراثية والطربية والحديثة، بمشاركة 70 عازف وكورال سعودي، لتعكس خلالها الثقافة الموسيقية السعودية، وما تتميز به المكتبة الموسيقية من أغان مميزة، سجلت حضورها التاريخي، ولا تزال عالقة في أذهان المستمعين.وتأتي هذه النسخة من المهرجان، كأول مهرجان سعودي متخصص في الفنون الأدائية الجبلية بعد النسخة الأولى، التي أقيمت في يناير العام الماضي، وتحظى النسخة الحالية بمشاركة 16 فرقة سعودية، و14 فرقة دولية، لتقدم 32 لونا جبليا من المملكة ودول العالم؛ للإسهام في التعريف بمواقع تراثية وأثرية في عسير، وهي: قصور آل مشيط، قصر مالك التاريخي، قصور أبو سراح، قرية طبب التراثية، قرية محمد بن عضوان الأحمري، قلعة شمسان، قرية المسقي، إضافة إلى حصن أبها.
وتندرج مشاركة الهيئة في المهرجان ضمن استراتيجيتها الرامية لتطوير القطاع، ونشر ثقافة الموسيقى السعودية، وتكثيف حضور القطاع الموسيقي في المحافل الثقافية الدولية المرموقة.
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