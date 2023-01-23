شكرا لقرائتكم خبر تقويم 24 مشروعا ومنتجا بحثيا بـ«سلام التواصل الحضاري» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد أن البرنامج يحقق لشبابنا الثراء المعرفي وينمي مهاراتهم على التواصل الحضاري مع جميع الشعوب والثقافات المختلفة، بما يدعم الجهود القائمة لمواكبة رؤية 2030.من جانبه لفت المدير التنفيذي لمشروع سلام للتواصل الحضاري الدكتور محمد الحارثي، إلى أن موضوعات المشاريع تتميز بحداثتها وتنوعها وعمقها، منوها بالمحتوى التدريبي المقدم في برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي، بأنه يهدف إلى تنمية قدرات ومعارف ومهارات الشباب والشابات على التواصل الحضاري المؤثر في الفعاليات والمحافل الدولية.
وشهد البرنامج على مدى نسخه الأربعة الماضية تخريج 240 شابا وشابة، فيما يعمل على تخريج الدفعة الخامسة التي تبلغ 54 شابا وشابة خلال الفترة المقبلة.
وكان مشـروع سلام للتواصل الحضاري، أطلق النسخة الخامسة من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي في أكتوبر الماضي؛ لمساندة الجهود القائمة في مجال التواصل الحضاري وتعزيز الصورة الذهنية للمملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر تقويم 24 مشروعا ومنتجا بحثيا بـ«سلام التواصل الحضاري» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.