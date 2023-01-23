حلول ومبادرات لمعالجة قضايا غذائية بجدة

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وأفادت مدير خدمة العملاء بالأمانة رشا باهيثم، أن اللقاء يأتي ضمن جهود الأمانة في تعزيز التواصل الحكومي من أجل تحقيق التكامل والتنسيق المشترك وتحسين جودة الخدمات للسكان والزائرين، مؤكدة أن هذه اللقاءات تسهم في توحيد جهود الجهات الحكومية، وتجاوز العقبات لتحقيق نقلة نوعية في المستهدفات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت أمانة محافظة جدة أمس ملتقى تعريفيا مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، استعرضت خلاله الجهود المشتركة بين الجهتين والتطلعات المستقبلية، إلى جانب مناقشة قضايا غذائية وبحث الحلول والمبادرات لمعالجتها من خلال تعاون الأمانة والهيئة.وأفادت مدير خدمة العملاء بالأمانة رشا باهيثم، أن اللقاء يأتي ضمن جهود الأمانة في تعزيز التواصل الحكومي من أجل تحقيق التكامل والتنسيق المشترك وتحسين جودة الخدمات للسكان والزائرين، مؤكدة أن هذه اللقاءات تسهم في توحيد جهود الجهات الحكومية، وتجاوز العقبات لتحقيق نقلة نوعية في المستهدفات.

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