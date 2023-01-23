11 سدا بطاقة 15 مليون م3

وتضم المنطقة عددًا من الأودية كوادي السرحان وهو أكبر الأودية بالمنطقة ووادي الشويحطية ووادي المرير، ويتراوح ارتفاع السطح ما بين 300 - 1200م فوق سطح البحر وتنخفض لأقل من 300م في الجزء الشمالي الذي يغطي جزءًا من وادي السرحان ووادي ياسر ووادي حصيدة.
وأكد الفرع على المتنزهين بالأودية التي تجري هذه الأيام بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، أن السدود أنشئت لحمايتكم وعليكم اتخاذ الحذر، وعند زيارتها عليكم عدم الاقتراب من أحواض التخزين، وتجنب العبث بها، ولتجنب مخاطر الغرق عليكم تجنب السباحة بأحواض التخزين.
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