1935 مخالفا لنظام البيئة نهاية 2022

ضبطت القوات الخاصة بالأمن البيئي، في النصف الأخير من العام الماضي 2022

«يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر»، نحو 1935 مخالفا لنظام البيئة، قاموا بعدة ممارسات مخالفة.

أبرز المخالفات

وشملت أبرز المخالفات إشعال النار في أماكن غير مخصصة، لذلك دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة في عدد من مناطق المملكة، ورعي متون الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة، ونقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص، فضلا عن حيازة حطب محلي لأغراض تجارية، وقطع الأشجار، واصطياد كائنات فطرية بالبندقية، وتلويث البيئة بحرق مخلفات صناعية، وغيرها من المخالفات، التي تطلبت تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين للبيئة، وتحرص قوات الأمن البيئي على عدم التعدي على النظام من أجل ضمان بيئة مستدامة.

مخالفات يناير

قامت القوات الخاصة للأمن البيئي، خلال شهر يناير الجاري من العام الجديد، بضبط 266 مخالفا لنظام البيئة حتى اليوم، قاموا بمخالفات متعددة ومتنوعة، مثل رعي الإبل والأغنام، قرب محميات خاصة أو إشعال النار في أماكن ممنوعة أو حيازة حطب بغرض البيع، أو قطع الأشجار في أراض نباتية وغيرها.